Azul-Gol, al via in Brasile i negoziati per la fusione

Le compagnie aeree brasiliane Azul e Gol (controllata dalla Abra) hanno firmato un protocollo d'intesa per valutare la fattibilità della fusione tra le due società.

Se approvata, l'operazione vedrebbe la nascita di un 'gigante' nel settore aereo nazionale con oltre il 60% del traffico passeggeri (57,4 milioni nel 2024), contro il 37,5% (35milioni nel 2024) dell'attuale leader del mercato, Latam.

Insieme Azul e Gol conterebbero su una flotta di 327 aeromobili, contro i 163 di Latam.

In un'intervista al quotidiano Folha de São Paulo, l'amministratore delegato di Azul, John Rodgerson ha affermato che il presidente Luiz Inacio Lula da Silva avrebbe espresso la sua approvazione rispetto a una possibile fusione in grado di creare una grande compagnia brasiliana.

Ancora nella sua fase iniziale, il buon esito della trattativa dipende dall'approvazione dell'Agenzia nazionale dell'Aviazione civile (Anac), del Consiglio di difesa economica (Cade, l'antitrust brasiliano) e soprattutto delle autorità giudiziarie degli Stati Uniti. La Gol ha infatti in corso un processo di recupero giudiziario negli Usa. In occasione della prossima udienza del 7 marzo la magistratura nordamericana potrebbe dare l'ok al piano di ristrutturazione presentato che prevede la conversione in capitale di una parte significativa del debito aziendale e la fusione.

Intanto il 2 gennaio Gol ha firmato un accordo di transazione individuale con il governo brasiliano per saldare tutti i debiti fiscali e previdenziali per un valore di quasi 900 milioni di euro (5,5 miliardi di real).



