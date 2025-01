Proteste in Bolivia, arrestati 41 sostenitori di Evo Morales

Sono continuati per il secondo giorno consecutivo a La Paz gli scontri tra forze dell'ordine e sostenitori dell'ex presidente boliviano Evo Morales, in carica dal 2006 al 2019. Circa 41 manifestanti sono stati arrestati per trasporto di materiale esplosivo, ha riferito il governo.

Le proteste sono state indette contro la crisi economica in corso nel Paese e per chiedere che venga interrotto il processo giudiziario contro l'ex capo dello Stato per presunto abuso di una minorenne nel 2016.

Ieri Morales avrebbe dovuto partecipare a un'udienza in tribunale nel dipartimento di Tarija, ma la stessa è stata sospesa e rinviata a venerdì dopo che i suoi avvocati hanno presentato un certificato medico allegando problemi di salute del loro cliente.

L'ex leader dei 'cocaleros', al quale è anche vietato di lasciare il Paese, da settembre evita di apparire in pubblico per sfuggire al mandato di arresto emesso contro di lui dalla Procura.

Morales accusa l'attuale presidente e collega di partito, Luis Arce, di aver ordito una cospirazione politico-giudiziaria per escluderlo dalla corsa alle elezioni presidenziali di agosto.



