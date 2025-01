Morti 13 soldati per l'esplosione in un deposito di armi a Cuba

Le autorità cubane hanno dichiarato morti i 13 militari considerati dispersi dopo "un incidente (una serie di esplosioni) avvenuto (nove giorni fa) in un deposito di materiale bellico" in un'unità militare nella località di Melones, nella provincia orientale di Holguín. La notizia è stata comunicata via social network dal ministero delle Forze armate rivoluzionarie cubane, il Minfar.

"Considerata l'estrema complessità esistente sul terreno a causa delle esplosioni, degli effetti dei gas accumulati e dei gravi danni provocati, nonché il reale pericolo di crolli dovuti ai danni strutturali dell'opera, non è stato possibile raggiungere il luogo dove si trovano i 13 compagni che hanno affrontato eroicamente il disastro, con l'obiettivo di impedire la diffusione (delle fiamme)".

"Dopo diversi giorni di intenso lavoro", continua il comunicato, "è stato stabilito che la possibile causa che ha provocato il sinistro è associata ad un guasto elettrico causato da un corto circuito nell'impianto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA