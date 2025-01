Messico, apre al pubblico l'antica città maya di Ichkabal

In Messico, nello stato sudorientale di Quintana Roo, dopo due anni di dialogo tra l'Istituto nazionale di antropologia e storia (Inah) e i proprietari terrieri locali, l'antica città maya di Ichkabal ha aperto al pubblico, diventando il 194° sito archeologico di origine precolombiana visitabile nel Paese.

Il risultato è stato raggiunto anche grazie al completamento di un accordo di occupazione su 113 ettari firmato dall'Inah e dai coltivatori del posto. Alla firma del documento, avvenuta a Chetumal, hanno partecipato come testimoni il direttore generale dell'Inah, Diego Prieto, e la governatrice di Quintana Roo, Mara Lezama.

"Con questo accordo si dà certezza giuridica al progetto di ricerca, conservazione e diffusione culturale che l'Inah sta realizzando nella zona archeologica, e che andrà a beneficio di 165 proprietari terrieri e delle loro famiglie, che hanno sempre dimostrato disponibilità a svolgere il ruolo di apripista collaborando con i governi municipali, statali e federali", ha affermato Prieto.

La governatrice Lezama, dal proprio canto, ha riconosciuto l'inaugurazione come un evento storico che genererà opportunità di sviluppo economico e sociale per le comunità del posto.

Come sito archeologico, Ichkabal, che si trova nella zona meridionale dello stato Quintana Roo, si distingue per le sue strutture raggruppate in insiemi triadici, molte delle quali superano i 40 metri di altezza.



