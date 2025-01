L'Argentina non rinnova 1.400 contratti pubblici nella Sanità

Il ministero della Salute argentino ha deciso di non rinnovare i contratti scaduti di 1.400 dipendenti pubblici, in linea con il "processo di ottimizzazione delle risorse umane" e di "riorganizzazione dei servizi" nell'ambito di "una più ampia revisione delle politiche sanitarie" voluta dal governo.

Su X, il presidente Javier Milei ha esultato per il risultato raggiunto e ha evidenziato che il mancato rinnovo dei contratti si aggiunge alla riduzione del 30% degli "incarichi politici" nella pubblica amministrazione realizzati nei primi giorni di quest'anno. "Fuori, continuiamo con la motosega", ha concluso Milei.

Secondo i dati ufficiali del governo sono 33.291 i dipendenti pubblici licenziati - o non rinnovati - nel corso del 2024 nell'ambito delle politiche di tagli alla spesa pubblica.

Stando ad un rapporto pubblicato dell'università di Buenos Aires lo scorso novembre la cifra potrebbe invece aggirarsi intorno ai 50mila.



