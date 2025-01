In Venezuela governo vuole indire 9 elezioni nel 2025

Il governo chavista al potere in Venezuela prevede di indire nove elezioni nel 2025, tra cui una per il parlamento e un referendum sulla riforma costituzionale.

Il tutto nonostante le accuse di brogli da parte dell'opposizione nelle ultime presidenziali, in cui Nicolás Maduro è stato rieletto per un terzo mandato senza mai presentare i verbali definitivi dello spoglio dei voti come richiesto dalla legge.

Il calendario elettorale include il rinnovo del Parlamento, che è sotto il controllo del partito al governo dopo il ritiro dell'opposizione dalle elezioni. Vengono eletti inoltre sindaci, governatori e consigli comunali e regionali, nei quali attualmente il chavismo ricopre la maggioranza delle cariche.

Secondo le autorità, le elezioni regionali eleggeranno anche il primo governatore di Essequibo, una zona contesa dal Venezuela ma che di fatto è amministrata dalla vicina Guyana.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA