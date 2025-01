Il presidente argentino Milei premiato con il 'Nobel ebraico'

Il presidente argentino Javier Milei ha ricevuto dalla Genesis Price Foundation il 'Nobel ebraico', un riconoscimento internazionale che in passato è già andato a personalità come Michael Bloomberg, Barbara Streisand, Ruth Bader Ginsburg, Steven Spielberg e Natalie Portman. È la prima volta che il premio, assegnato all'unanimità al leader ultraliberista, Milei, viene conferito a un capo di Stato.

"Dal 7 ottobre, è stato senza dubbio uno degli amici più fedeli di Israele. Quando la maggior parte degli alleati di Israele taceva o condannava, faceva pressione e in alcuni casi sanzionava Israele, il presidente Milei si è schierato con gli ebrei ed è stato il loro difensore più visibile, schietto e inequivocabile", ha affermato Stan Polovets, co-fondatore e direttore della fondazione.

Il 'Nobel ebraico' premia personalità ebree e non ebree che si sono distinte per i loro successi professionali, il loro contributo filantropico e il loro sostegno allo Stato di Israele.

Pochi mesi dopo l'attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre 2023, Milei si recò a Tel Aviv e Gerusalemme e visitò il kibbutz Nir Oz, decimato dal gruppo islamista radicale.



