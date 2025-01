Il Messico negozia 'informalmente' con Trump sui dazi

Il ministro degli Esteri messicano Juan Ramón de la Fuente ha affermato che l'imposizione di dazi distruggerebbe il libero scambio con gli Stati Uniti e ha annunciato che sono in corso trattative informali con la squadra di Donald Trump per evitare questa misura.

Intervistato durante una missione in Arizona, il funzionario ha affermato che, invece di imporre tariffe sui prodotti messicani, ciò che è necessario è rafforzare l'alleanza commerciale che esiste attraverso il trattato Usmca per rafforzare il mercato nordamericano di fronte alla concorrenza con altri regioni del mondo.

"Stiamo interagendo con i collaboratori del presidente eletto in modo informale perché alcuni di loro non sono ancora stati ratificati. Ma c'è comunicazione perché dobbiamo sederci, parlare e, a un certo punto, raggiungere un accordo", ha affermato. "La nostra intenzione — ha aggiunto — è che il trattato Usmca venga arricchito, rivisto come previsto e che continui a consentire ai tre Paesi di trarne beneficio. La soluzione è rafforzare il libero scambio e il mercato americano, non indebolirlo attraverso i dazi".



