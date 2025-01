Cuba, il rilascio dei 533 prigionieri dopo accordo con la Chiesa

Il ministero degli Esteri di Cuba ha precisato in un comunicato che il rilascio di 553 prigionieri è stato effettuato dopo un negoziato con la Chiesa cattolica e che sarà effettuato "gradualmente".Non è ancora noto se tra coloro che il regime rilascerà vi siano anche prigionieri politici.

Secondo la nota, nei primi giorni di gennaio, il presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha scritto una lettera a Papa Francesco in cui lo informava della decisione di "concedere la liberazione a 553 persone condannate per vari reati".

La massima autorità della Chiesa cattolica a Cuba, il cardinale Juan García, ha assicurato a Martí Noticias di non saperne nulla. "L'ho scoperto solo adesso. Non so se ci sarà la liberazione dei prigionieri politici perché questi sforzi sono stati fatti per molti anni, a volte con successo e altre no", ha detto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA