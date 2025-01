Costa Rica, giornate di lavoro di 12 ore e 3 giorni di riposo

In Costa Rica, i deputati della Commissione giuridica dell'Assemblea legislativa prenderanno una decisione nelle prossime settimane su un disegno di legge che mira a creare giornate lavorative straordinarie, un'iniziativa nota come piano 4/3.

Il progetto mira a introdurre turni di lavoro di 12 ore per 4 giorni, con 3 giorni di riposo alla settimana.

Il testo attualmente in discussione è il secondo tentativo di promuovere lo schema, dopo che la prima proposta era stata dichiarata incostituzionale nel novembre 2023.

La seconda versione del progetto è stata preparata e presentata dal partito di centro-destra Unità Sociale Cristiana.

Se il testo venisse approvato, le aziende industriali e manifatturiere non potrebbero applicare la nuova modalità senza prima aver richiesto l'autorizzazione al governo.



