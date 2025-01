Cile, il turismo nel 2024 batte i record pre-pandemia

Il Cile ha ricevuto nel 2024 il 40,4% di turisti in più rispetto all'anno precedente, con oltre 5,2 milioni di stranieri che hanno visitato il Paese andino. Secondo i dati resi noti oggi dal Sottosegretariato al Turismo cileno, è stato superato del 15,96% il flusso del 2019, l'anno prima della pandemia.

San Pedro de Atacama, Torres del Paine e l'isola di Pasqua sono state le mete preferite. La direttrice dell'ente statale, Verónica Pardo, ha detto che "queste cifre riflettono il lavoro congiunto del settore pubblico e privato per posizionare il Cile come destinazione attraente, sostenibile e sicura a livello mondiale".

Con oltre 647mila arrivi e un incremento del 47,3%, dicembre è stato il mese migliore dell'anno, inducendo a rivedere al rialzo le previsioni per la stagione estiva, iniziata a dicembre. Il Paese che ha portato il maggior numero di turisti in Cile nel 2024 è stato l'Argentina, 2.088.389 in tutto, con un aumento del +73,2% rispetto al 2023 e pari al 39% del totale. Il secondo Paese è il Brasile, con 787.036 turisti, il 62% in più rispetto all'anno precedente, mentre dall'Europa ne sono arrivati 440.380.



