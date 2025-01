A S.Paolo costruito un muro per confinare i tossicodipendenti

Il Comune di San Paolo, governato dal sindaco centrista Ricardo Nunes, rieletto meno di tre mesi fa, ha costruito un muro attorno alla 'crackolandia', com'è stato battezzato il quartiere nel centro della megalopoli brasiliana per essere un mercato della droga e una piazza di consumo 24 ore su 24.

La costruzione, lunga circa 40 metri e alta 2,5 metri, secondo le autorità è stata realizzata, tra le altre ragioni, per migliorare i servizi ai tossicodipendenti, garantire maggiore sicurezza alle squadre di assistenza sanitaria e sociale, nonché facilitare il traffico automobilistico nella regione.

Secondo i movimenti sociali che operano nella zona, come Craco Resiste, il muro crea un "campo di concentramento" per i consumatori di crack e altre droghe. Inoltre, se a 'crackolandia' si è registrata una riduzione del numero di frequentatori, gli stessi si starebbero però spostando in altre zone della città.



