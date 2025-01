Venezuela: Lavrov, 'Occidente emette verdetti su voto altrui'

"L'Occidente è, in linea di principio, inebriato dalla sua grandezza, come crede, dalla sua impunità, dal diritto che si è auto-attribuito di decidere i destini di tutti i popoli del mondo" e "si considera autorizzato a emettere verdetti sui risultati elettorali": lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov rispondendo a una domanda sulla situazione dopo le elezioni in Venezuela nel corso della sua conferenza stampa annuale. Lo riporta la Tass.

"Ciò si manifesta non solo in America Latina, non solo in Venezuela", ha aggiunto Lavrov.

Nicolas Maduro, un alleato di Putin, è stato ufficialmente dichiarato rieletto alle presidenziali dello scorso luglio in Venezuela, ma il risultato è contestato con decisione dall'opposizione, che ritiene il suo candidato Edmundo Gonzalez Urrutia il vero vincitore delle elezioni. Maduro non ha pubblicato conteggi dettagliati dei risultati delle elezioni, considerate non democratiche da molti osservatori internazionali.



