Uno strano fenomeno luminoso nei cieli del Perù

L'avvistamento di un fenomeno luminoso anomalo è stato segnalato in diverse città del nord del Perù tra cui Huarmey, Huaura e Barranca, così come nel distretto di Ventanilla, a Callao e Comas.

L'evento si è registrato all'alba, tra le 4 e le 5.30 locali secondo quanto riportato dal sito di El Comercio e molte persone si sono allarmate non sapendo di che cosa si trattasse.

Finora le autorità peruviane non hanno rilasciato alcuna dichiarazione ufficiali mentre sui social network molti utenti hanno condiviso video del fenomeno luminoso nel cielo. Luis Otiniano, ricercatore di Astronomia e Scienze Spaziali presso la Commissione Nazionale per la Ricerca e lo Sviluppo Aerospaziale, la Conida, ha detto alla televisione Canal N che gli "specialisti dell'Osservatorio di Moquegua hanno studiato questi video e, in base alla velocità di caduta, potrebbe trattarsi di satelliti e non di meteoriti".



