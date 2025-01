Sondaggio, solo un brasiliano su tre promuove il governo Lula

Il governo del presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, che sta entrando nel suo terzo anno di mandato, è considerato "ottimo o buono" solo da un brasiliano su tre. Lo dimostra un sondaggio pubblicato dall'istituto Paraná Pesquisas, secondo cui il tasso di disapprovazione è del 42,6% e quello di gradimento del 33,8%. Il 22,5% dei brasiliani ritiene invece che la gestione sia nella media, mentre l'1,1% non ha saputo o non ha voluto rispondere.

Considerando le varie regioni del Paese, il tasso di disapprovazione dell'esecutivo raggiunge il 48,9% nel Sudest, mentre il Nordest (da sempre 'feudo' elettorale di Lula) registra il tasso di approvazione più alto, con il 51,6%.

Il sondaggio è stato condotto tra il 7 e il 10 gennaio su 2.018 elettori in 164 comuni di tutti gli stati del Paese e ha un'affidabilità del 95%.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA