Sondaggio, 'Bolsonaro batterebbe Lula nelle presidenziali 2026'

L'ex presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, batterebbe Luiz Inácio Lula da Silva con il 37,3% dei voti, contro il 34,4% dell'attuale presidente, se le presidenziali previste per ottobre 2026 si svolgessero adesso: lo rivela un sondaggio dell'istituto Paraná Pesquisas. Bolsonaro è stato tuttavia dichiarato ineleggibile fino al 2030 dal Tribunale superiore elettorale.

In questa ipotesi, al terzo posto si collocherebbe l'ex governatore di centrosinistra del Ceará, Ciro Gomes, con l'11,7%, seguito dal governatore di centrodestra del Goiás, Ronaldo Caiado, con il 5,4%, e dal governatore centrista del Pará, Helder Barbalho, con l'1,4%.

Le manovre per le elezioni presidenziali sono già iniziate a Brasilia, dove Lula, che ha 79 anni, non ha ancora confermato se correrà per un quarto mandato nel 2026. D'altra parte Bolsonaro nel 2023 è stato dichiarato ineleggibile da cinque giudici su sette del Tribunale superiore, che hanno riconosciuto l'ex capo di Stato colpevole di abuso di potere e uso distorsivo dei media a fini elettorali nel voto del 2022, che videro la vittoria di Lula e l'assalto violento ai palazzi del potere a Brasilia da parte dei suoi sostenitori l'8 gennaio 2023.

Gli avvocati di Bolsonaro dovranno presentare ricorso contro la sentenza per consentirgli di partecipare alle elezioni.

All''ex leader di destra è anche stato ritirato il passaporto nell'ambito delle indagini su un presunto tentativo golpe da lui condotto. Ciò nonostante ha detto a Cnn di sperare di poter partecipare all'insediamento di Trump "per rappresentare il Brasile".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA