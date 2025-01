Silli, 'rinnovata attenzione dell'Italia per la Giamaica'

Nella sua missione in Giamaica, il sottosegretario Giorgio Silli ha tenuto riunioni con il ministro degli Esteri Kamina Johnson Smith, il presidente dell'Autorità Portuale, l'Ambasciatore Gordon Shirley e con il ministro del Commercio e dell'Industria Aubyn Hill.

E' stata un'agenda ricca di temi quella affrontata durante gli incontri istituzionali, dalle prospettive in ambito scientifico e tecnologico, alla tutela dell'ambiente e al contrasto al cambiamento climatico. Inoltre sono state discusse le possibili collaborazioni in ambito culturale e accademico e lo sviluppo delle relazioni economico-commerciali.

L'incontro con la Ministra degli Esteri è stata l'occasione per passare in rassegna i dossier internazionali e regionali.

"In Giamaica una presenza istituzionale e di governo mancava oramai da moltissimi anni - dichiara Silli - ho voluto valorizzare la rinnovata attenzione con la quale l'Italia guarda ai rapporti con tutti i partner dell'area caraibica. Intendiamo intavolare un dialogo politico sistematico, innovativo e ad ampio spettro al fine di incrementare le relazioni economico-commerciali e dare nuovo impulso alle collaborazioni in vari settori come la cooperazione scientifica, accademica, tecnologica, culturale e il contrasto alla criminalità organizzata".



