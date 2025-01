Maduro sfida Trump, 'Venezuela è pronto a liberare Porto Rico'

Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha minacciato di invadere Porto Rico, territorio degli Stati Uniti, utilizzando "truppe brasiliane". Riferendosi alle controverse intenzioni di Donald Trump di prendere il controllo del Canale di Panama, della Groenlandia e del Canada, il leader chavista ha affermato che avrebbe "liberato" il territorio non incorporato degli Stati Uniti dal 1898.

"Così come al nord hanno un programma di colonizzazione, noi abbiamo un programma di liberazione", ha affermato Maduro, intervenendo a Caracas alla chiusura del cosiddetto 'Festival internazionale antifascista'. "L'agenda è stata scritta per noi da Simon Bolivar. La libertà è in sospeso a Porto Rico e la otterremo con le truppe del Brasile", ha aggiunto Maduro.

Le sue parole hanno provocato la risposta immediata da parte della governatrice Usa di Portorico, Jennifer González, che ha inviato una lettera al presidente eletto Trump.

"Confido che la sua amministrazione risponderà rapidamente e chiarirà al narco-regime di Maduro che gli Stati Uniti proteggeranno le vite e la sovranità americane e non si piegheranno a criminali meschini e assassini", ha affermato González.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA