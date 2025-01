Machado, 'il governo Maduro è isolato e ha i giorni contati'

La leader dell'opposizione venezuelana, María Corina Machado, ha dichiarato che i giorni del 'chavismo' al potere in Venezuela "sono contati e non sono molti". Le parole si inseriscono nel mezzo di una crisi politica peggiorata dopo il controverso giuramento di Nicolás Maduro per un terzo mandato consecutivo, un fatto che l'opposizione democratica considera un "colpo di Stato".

In un messaggio pubblicato sui social, l'ex deputata liberale ha affermato che il governo di Maduro è "paranoico" e "isolato".

"Quelli del regime sanno di essere pochi e isolati, sanno che i loro giorni al potere sono contati e non sono molti. Ecco perché sono paranoici e non dormono, sapendo che la loro fine è vicina e temendo di essere venduti da qualcuno delle persone che li circondano", ha affermato Machado, insistendo sul fatto che le elezioni presidenziali del 28 luglio sono in realtà state vinte dal candidato dell'opposizione, Edmundo González Urrutia,



