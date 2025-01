La produzione di veicoli cresciuta 9,7% in Brasile nel 2024

La produzione di auto, veicoli commerciali, camion e autobus in Brasile ha registrato nel 2024 un aumento del 9,7% rispetto all'anno precedente. Lo riferisce l'Associazione nazionale dei costruttori veicoli automobilistici (Anfavea) sottolineando che con l'uscita dalle catene di montaggio di 2.574.000 di unità il Paese si conferma come l'ottavo produttore mondiale. L'aumento registrato nel 2024 arriva dopo la flessione dell'1,9% registrata nel 2023, primo calo nella produzione di veicoli in Brasile dal 2016.

Lo scorso anno inoltre - evidenzia Anfavea - c'è stato un aumento dell'occupazione nel settore dell'8,3% con la creazione di 107 mila nuovi posti vacanti, maggior incremento da 2007. Unica nota stonata nel bilancio di Anfavea è l'aumento delle importazioni di auto dai 352 milioni di veicoli del 2023 ai 467 del 2024. Di questi, 200 milioni sono a modelli elettrici provenienti dalla Cina. "Non possiamo accettare questo volume di importazioni, soprattutto dalla Cina, che provoca uno squilibrio nel deficit fiscale e danneggia il recupero della competitività", afferma il presidente di Anfavea, Márcio Lima Leite.

Nel 2024 sono state registrate 14,2 milioni compravendite di veicoli nuovi e usati, il livello più alto nella storia del Brasile. "Quando parliamo del settore automobilistico, non importa se il veicolo è nuovo o usato, la vendita è ugualmente importante perché mostra che il sistema funziona e il mercato è in ripresa", sostiene Lima Leite, aggiungendo che "se non fosse per l'apprezzamento del dollaro contro il real e per i tassi di interesse così alti, il Brasile sarebbe a quota 3 milioni di unità venduti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA