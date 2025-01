Il Brasile ratifica la legge che vieta i cellulari nelle scuole

Il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva ha approvato il ;;progetto di legge che limita l'uso dei telefoni cellulari nelle scuole pubbliche e private di tutto il Paese sudamericano.

La nuova legge vieta l'uso degli smartphone in classe, ma anche durante la ricreazione o nelle pause tra una lezione e l'altra e si applica alle scuole elementari, medie e superiori.

Secondo il sito 'All news G1', l'approvazione è avvenuta in una cerimonia a porte chiuse al palazzo di Planalto, alla presenza del ministro dell'Istruzione, Camilo Santana, e di altri ministri, segretari e professionisti nel campo dell'istruzione, oltre alla first lady, Rosângela Lula da Silva.

"I deputati ed i senatori che hanno approvato questa legge hanno compiuto un atto di coraggio come poche volte nella storia del Brasile", ha dichiarato Lula, aggiungendo che "è stato un atto di cittadinanza e di rispetto per il futuro di questo Paese".

Il ministro dell'Istruzione ha reso noto che le linee guida saranno redatte alla fine di gennaio e che da febbraio, all'inizio del prossimo anno scolastico, le scuole potranno implementarle.



