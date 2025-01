González è arrivato in Guatemala per incontrare Arévalo

Il leader dell'opposizione venezuelana, Edmundo González Urrutia, è arrivato in Guatemala proveniente dalla Repubblica Dominicana.

Giorni fa, quello che è considerato il presidente eletto del Venezuela da numerosi paesi e la leader dell'opposizione María Corina Machado (entrambi recentemente insigniti dal Premio Sakharov per la libertà di pensiero del Parlamento europeo) hanno avuto un incontro virtuale con il presidente guatemalteco, Bernando Arévalo, che in quell'occasione aveva ribadito con forza il suo impegno nella difesa della democrazia in Venezuela.

"Il Guatemala è un alleato per difendere la democrazia", ;;aveva affermato Arévalo durante l'incontro, definendo illegittimo l'insediamento di Nicolás Maduro alla presidenza, lo scorso 10 gennaio e sottolineando che il leader venezuelano ha "violato il processo elettorale e represso il suo stesso popolo" dopo le presidenziali del 28 luglio 2024.

González domani incontrerà Arévalo ha assicurato il ministro degli Esteri guatemalteco, Carlos Ramiro Martínez.





