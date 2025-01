Duri scontri in Bolivia tra polizia e sostenitori Morales

La polizia boliviana ha usato nelle ultime ore gas lacrimogeni per disperdere centinaia di sostenitori dell'ex presidente Evo Morales arrivati vicino alla sede del governo a La Paz dopo la lunga 'marcia comunitaria per la vita', riporta il quotidiano El Deber.

I manifestanti si erano riuniti nelle vie di accesso alla Plaza Murillo, il centro del potere politico del Paese andino, dove hanno tentato di entrare ma sono stati bloccati dagli agenti che hanno arrestato due persone.

I sostenitori di Morales vogliono consegnare al governo un documento in 12 punti che chiede tra l'altro la regolamentazione dei prezzi per gli alimenti base, la disponibilità di carburante, la ripresa del piano di sfruttamento del litio, la cancellazione degli articoli della Finanziaria 2025 su crediti internazionali e la vendita delle riserve auree. Sul piano politico, le richieste includono le dimissioni immediate di alcuni magistrati e l'avvio di azioni legali contro quelli che si sono auto-prorogati il mandato, oltre alla liberazione dei detenuti di Parotani, Mairana ed El Alto (località dove si sono registrati scontri durante i blocchi stradali lo scorso anno) e l'immediata cessazione della persecuzione politica contro i leader delle organizzazioni sociali.



