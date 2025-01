Corte Suprema Guatemala, 'niente carcere per il reporter Zamora'

Il giornalista guatemalteco José Rubén Zamora, resterà ai domiciliari e non dovrà ritornare in carcere. Lo ha deciso la Corte suprema del Paese centroamericano, sospendendo un'ordine della seconda sezione di Appello che, lo scorso 15 novembre, aveva invece deliberato che tornasse in carcere.

"Continuerò a rispettare le misure imposte e aspetterò a casa. Tornerò in prigione, se necessario, finché non sarà fatta giustizia", ;;ha detto Zamora lasciando la sede del massimo tribunale guatemalteco.

Il giornalista, fondatore di el Periódico, era stato arrestato il 29 luglio del 2022, pochi giorni dopo aver accusato di corruzione sul suo quotidiano, fatto chiudere un anno dopo, l'allora presidente, Alejandro Giammattei (2020-2024).

Nel giugno del 2023 era stato condannato a sei anni di carcere per riciclaggio ma la condanna fu annullata nell'ottobre del 2023 dalla Corte d'appello che ordinò la ripetizione del processo, concedendogli i domiciliari dopo 812 giorni di detenzione. Poco dopo essere tornato a casa sua, Zamora era stato visitato dall'attuale presidente del Guatemala, Bernardo Arevalo, che gli aveva espresso solidarietà. Organizzazioni internazionali, come la Società interamericana della stampa, hanno presentato numerosi rapporti secondo cui il processo contro il giornalista è stato caratterizzato da incoerenze e da violazioni del suo diritto alla difesa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA