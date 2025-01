Bolivia, 'Morales si presenti in udienza o andrà in carcere'

La procuratrice boliviana Sandra Gutiérrez, responsabile per il dipartimento di Tarija, ha dichiarato che se l'ex presidente Evo Morales non si presenterà alla sua udienza cautelare, prevista per oggi, verrà dichiarato latitante e contro di lui verrà emesso un mandato di arresto, non più dalla Procura ma dalla Giustizia.

L'ex leader dei 'cocaleros' - i cui sostenitori ieri hanno dato vita a scontri con la polizia a La Paz - è accusato di tratta di esseri umani in relazione alla presunta gravidanza di una quindicenne quando era capo dello Stato nel 2016.

La procuratrice ha chiarito che il mandato d'arresto emesso dai tribunali è molto diverso da quello emesso dalla Procura ed ha ribadito che, nonostante la sua richiesta di custodia cautelare in carcere per Morales, sarà il giudice a stabilire se questa misura sia appropriata o meno.



