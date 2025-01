Amazon Web Services investe 5 miliardi di dollari in Messico

Amazon Web Services (Aws) ha concordato con la presidente Claudia Sheinbaum di investire 5 miliardi di dollari in Messico per creare una regione digitale con sede a Querétaro, un'iniziativa che si stima genererà oltre 7.000 posti di lavoro.

Lo hanno annunciato questa mattina, durante la conferenza presidenziale a Palazzo Nazionale, la vicepresidente per l'America Latina di Aws, Paula Bellizia, e il ministro dell'Economia messicano, Marcelo Ebrard.

Sheinbaum ha affermato che si tratta di una buona notizia per il Paese. "È un impegno nei confronti del Messico, dimostra che c'è fiducia nella nostra nazione per investire".

Bellizia ha sottolineato che nei prossimi 15 anni il progetto contribuirà al Pil messicano con oltre 3 miliardi di dollari e genererà una media annua di 7 mila posti di lavoro altamente qualificati a tempo pieno.



