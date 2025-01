Venezuela, arrestato l'autista dell'oppositrice Machado

La polizia bolivariana del Venezuela ha diffuso un video che mostra la cattura di un uomo identificato come l'autista di María Corina Machado. La leader dell'opposizione era stata inseguita quattro giorni fa mentre lasciava una manifestazione a Caracas. In quella occasione Machado aveva annunciato di essere stata posta in stato di fermo per alcune ore e poi rilasciata, ma aveva anche denunciato che il conducente della moto sulla quale era scappata, Roalmi Cabeza, era stato portato in uno dei centri della polizia, ed era rimasto ferito.

Il governo venezuelano ha precisato che "l'uomo è in ottime condizioni fisiche e di salute". come dimostrato anche dal video diffuso sempre oggi dalla polizia in cui lo si vede con indosso dei pantaloncini con i colori della bandiera statunitense. Il comunicato della polizia aggiunge inoltre che Cabeza è accusato di alcuni reati fra cui "associazione a delinquere e simulazione di un atto punibile con l'obiettivo di generare ansia nel Paese".



