Venezuela, anche due giornalisti tra gli accusati di terrorismo

Il giornalista Leandro Palmar e il suo cineoperatore Belices Salvador Cubillán - arrestati dalle forze di sicurezza venezuelane mentre documentavano una protesta anti-governativa nello stato di Zulia il 9 gennaio - sono stati accusati di terrorismo, incitamento all'odio, associazione per delinquere e disturbo dell'ordine pubblico dalle autorità di Caracas. Lo riferisce il Sindacato nazionale dei lavoratori della stampa (Sntp) su X, confermando il risultato dell'udienza di custodia in tribunale in cui non sarebbe stato loro consentito di nominare avvocati di fiducia. In tutto sono 10 i giornalisti detenuti in Venezuela per motivi politici dalle elezioni presidenziali del 28 luglio.

Il Collegio nazionale dei giornalisti (Cnp) ha chiesto il rilascio immediato di tutti i professionisti dell'informazione e ha invitato le autorità a "rispettare il lavoro e l'integrità dei giornalisti" oltre che evitare di "criminalizzare il lavoro dei comunicatori il cui unico obiettivo è tenere informati i cittadini".

Secondo la Ong venezuelana Foro Penal sarebbero in tutto 83 le detenzioni arbitrarie di oppositori politici avvenute nel Paese nei primi 13 giorni del 2025. Gli arresti sono stati in maggioranza eseguiti dalle forze di sicurezza a margine delle proteste organizzate dall'opposizione.



