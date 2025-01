Nuova carovana di migranti partita dal Messico verso gli Usa

Centinaia di migranti sono partiti ieri in una nuova carovana che ha come prima tappa Città del Messico e che punta a raggiungere gli Stati Uniti, a una settimana dall'insediamento alla presidenza degli Stati Uniti di Donald Trump, che ha minacciato rimpatri di massa sin dall'inizio del suo governo.

La nuova carovana è composta da cittadini provenienti da Panama, Ecuador, Perù, Colombia, Venezuela, Honduras, El Salvador, Guatemala e Haiti, tra gli altri Paesi.

La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha proposto che a gennaio si tenga un incontro tra i ministri degli Esteri latinoamericani per affrontare le sfide dell'immigrazione alla luce dell'arrivo di Trump alla Casa Bianca. Pur dichiarandosi pronta ad accogliere i messicani deportati, Sheinbaum ha insistito affinché gli Usa effettuino i rimpatri nei diversi Paesi di origine, e non solo verso il Messico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA