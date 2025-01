Machado, 'Bukele sostiene la lotta per la libertà in Venezuela'

Nayib Bukele è tornato ad esprimere il proprio sostegno alla "lotta per la libertà" in Venezuela, secondo quanto affermato dalla leader dell'opposizione María Corina Machado dopo aver avuto una conversazione con il presidente salvadoregno.

"Ho appena parlato con il presidente Nayib Bukele, che mi ha trasmesso la sua ammirazione e il suo sostegno alla lotta del popolo venezuelano per la libertà, nonché la sua richiesta di rispetto della sovranità popolare espressa il 28 luglio" nelle elezioni presidenziali, ha affermato Machado su X.

L'ex deputata liberale ha poi ringraziato per "l'impegno fermo e solidale" del governo salvadoregno nei confronti della democrazia venezuelana. Da parte sua, Bukele ha condiviso il messaggio di Machado sui suoi social, accompagnato dalle bandiere di entrambi i Paesi.

Il governo salvadoregno è stato uno dei primi a respingere i risultati ufficiali con cui il Consiglio nazionale elettorale (Cne) del Venezuela, ha dichiarato vincitore Nicolás Maduro, senza mai presentare i verbali definitivi dei voti. Giorni fa sul web aveva preso piede una teoria secondo cui Bukele avrebbe elaborato un piano per rovesciare il leader chavista.



