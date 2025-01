Il Venezuela sequestra una petroliera della Guyana

Le forze militari venezuelane hanno sequestrato una petroliera battente bandiera della Guyana con equipaggio cinese a bordo, accusata di essere entrata senza permesso nelle acque del Paese sudamericano. Lo riporta il sito del quotidiano Últimas Noticias. La nave Four Plus, immatricolata IMO 920393, è stata sequestrata mentre era attraccata nel porto di Guamache, nello stato Nueva Esparta perché "non possedeva l'autorizzazione per navigare in acque territoriali".

Sulla nave è salita una commissione di cui fanno parte il capitano Jackson Bacallao González, comandante della stazione della guardia costiera di Pampatar, un comune dell'isola di Margarita; truppe della direzione generale del controspionaggio militare, dell'unità di intelligence antidroga 71, dell'Immigrazione della polizia bolivariana e dell'Istituto venezuelano degli spazi acquatici. Le tensioni tra il Venezuela e la Guyana non sono nuove: la settimana scorsa il presidente Nicolás Maduro aveva annunciato che avrebbe fatto campagna elettorale nella Guyana Esequiba per eleggere un governatore nel territorio conteso che misura 149.500 Km2, la metà dell'Italia.

Nel 2023 Maduro aveva annesso al Venezuela la Guyana Esequiba con un discusso referendum.

Subito dopo il governo della Guyana aveva emesso una nota di protesta, dichiarando che gli abitanti dell'Esequibo "sono cittadini della Guyana che vivono in un territorio sovrano della Guyana" e qualificando l'annuncio di Maduro come una flagrante violazione delle leggi internazionali e della Carta dell'Onu.





