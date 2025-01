Il Messico punta ad essere tra le prime 10 economie del mondo

La presidente Claudia Sheinbaum ha presentato oggi il 'Piano Messico', una strategia che punta a posizionare il Paese latinoamericano come leader regionale, per rientrare tra le prime 10 economie del mondo entro il 2030, al termine del suo mandato. Il capo dello Stato ha rivelato che il programma prevede un portafoglio di 277 miliardi di dollari di investimenti nazionali ed esteri, distribuiti in 2mila progetti specifici che coprono settori chiave come l'industria tessile, automobilistica, farmaceutica, aerospaziale, agroalimentare e l'elettromobilità.

"L'obiettivo è che ogni stato della Repubblica abbia un progetto chiaro, con obiettivi definiti che promuovano lo sviluppo regionale e la creazione di posti di lavoro ben retribuiti", ha spiegato la presidente. Tra gli obiettivi più importanti è previsto un aumento degli investimenti pubblici e privati al 27% del Pil e la riduzione dei tempi di approvazione dei progetti di investimento da 2,6 ad un solo anno. In ambito sociale, Sheinbaum si è impegnata a ridurre la povertà e la disuguaglianza aumentando il salario minimo, creando 1,5 milioni di posti di lavoro aggiuntivi e promuovendo programmi educativi che colleghino l'istruzione secondaria e superiore con i settori strategici.

Il capo dell'esecutivo ha annunciato un calendario di azioni per il 2025 che comprende la pubblicazione di incentivi per la delocalizzazione delle aziende, l'avvio di un fondo per le piccole e medie imprese e la costruzione di 10 nuovi parchi industriali.



