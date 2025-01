Il governo argentino acquista un sistema di difesa anti-drone

Il governo dell'Argentina ha annunciato l'acquisizione di un sistema di difesa anti-drone dopo le recenti minacce scattate in parlamento e presso l'ambasciata israeliana di Buenos Aires per la presenza sospetta di velivoli a controllo remoto.

Il provvedimento firmato dal presidente Javier Milei e dalla ministra della Sicurezza Patricia Bullrich evidenzia come "questi dispositivi, a causa della loro accessibilità e versatilità, potrebbero essere utilizzati per attaccare la libertà, la vita e la proprietà dei cittadini, nonché obiettivi strategici chiave" e per questo è importante "dotarsi di tecnologie avanzate per neutralizzare queste minacce, garantendo così la sicurezza interna nel quadro di un sistema democratico".

Il sistema anti-drone "mitigherà i rischi associati all'uso improprio di questi dispositivi, che sono già stati utilizzati con finalità illecite" soprattutto in istituti penitenziari del Paese, conclude il decreto.



