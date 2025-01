I salvadoregni guadagnano in media meno di 1 dollaro all'ora

Secondo le statistiche della Banca Centrale di El Salvador, i lavoratori del Paese guadagnano in media meno di un dollaro all'ora.

L'istituzione pubblica ogni anno la retribuzione media mensile che, nonostante un aumento del 47,5% rispetto al 2017, è ancora inferiore al salario minimo (360 dollari per il settore commerciale) e si è attestata a 223,32 dollari nel 2023.

Sulla base di questi dati, il salario medio della forza lavoro del Paese è di 0,93 dollari all'ora.

Nelle fasce di reddito più basse, l'Unione delle lavoratrici domestiche ha dichiarato in diverse occasioni che le persone che appartengono a questo settore guadagnano tra i 100 e i 200 dollari al mese, cioè tra i 3,33 e i 6,66 dollari al giorno, al di sotto della media nazionale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA