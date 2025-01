Honduras, tre generali accusati di omicidio nel golpe del 2009

Un giudice penale di Tegucigalpa ha accusato formalmente l'ex capo di Stato maggiore congiunto delle Forze armate honduregne, Romeo Orlando Vásquez Velásquez, e altri due alti ufficiali in pensione, per l'omicidio di Isy Obed Murillo e il tentato omicidio di Alex Roberto Zavala durante una manifestazione avvenuta il 5 luglio 2009, dopo il colpo di Stato contro l'allora presidente Manuel Zelaya: lo riferisce la magistratura nel suo account su X.

Vásquez, arrestato il 6 gennaio, ha nel frattempo ottenuto gli arresti domiciliari accompagnati dal divieto di lasciare il Paese.

Sui social, il generale si è dichiarato innocente e ha negato di aver dato l'ordine di sparare o di attaccare qualsiasi manifestante honduregno.

Vásquez Velásquez guidò l'operazione di colpo di Stato, che prevedeva la cattura e l'espulsione di Zelaya dall'Honduras in Costa Rica il 28 giugno 2009. In seguito si ritirò dalle Forze armate e fondò il proprio partito politico, Alianza Patriótica Hondureña, partecipando come candidato alle elezioni presidenziali del 2013, 2017 e 2021.



