Cuba si unisce al Sudafrica nell'accusare Israele di 'genocidio'

Cuba ha chiesto di associarsi all'iniziativa promossa dal Sudafrica contro Israele presso la Corte Internazionale di Giustizia (Cig) per verificare le presunte violazioni della Convenzione sul crimine di genocidio da parte dello Stato ebraico nell'ambito della campagna militare contro Hamas nella Striscia di Gaza. Lo riferisce su X il ministro degli Esteri Bruno Rodriguez secondo cui il suo Paese "sarà sempre impegnato a favore della pace e contro i genocidi" Per L'Avana "la comunità internazionale spera che la Cig si pronunci contro Israele e i suoi complici che per decenni hanno massacrato civili innocenti, in maggioranza donne e bambini".

Cuba - storico sostenitore della causa palestinese - ha sin dal primo giorno definito l'azione militare israeliana a Gaza un "genocidio". Oltre a Cuba, sostengono l'iniziativa sudafricana altri Paesi della regione come Colombia, Messico, Nicaragua, Cile e Bolivia, oltre che Spagna, Libia, Turchia, e Maldive.





