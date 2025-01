Colombia in allerta per probabile boom migratorio dal Venezuela

Jairo Aguilar, governatore di La Guajira in Colombia, ha denunciato la grave situazione che vive il suo dipartimento, nella zona più settentrionale del Paese Colombia, a causa del numero di migranti venezuelani che deve accogliere e del rischio che ne arrivino molti di più per la crisi umanitaria in atto. Aguilar ha sottolineato che il suo dipartimento, a maggioranza indigena e desertico, con 1,2 milioni di abitanti, ha già accolto 158.000 migranti venezuelani, ma senza le risorse per assistere quella popolazione che invece richiede assistenza medica e educativa.

Aguilar ha dichiarato che il suo dipartimento deve al sistema sanitario nazionale circa 42 milioni di dollari per l'assistenza ospedaliera, mentre ha dovuto fare spazio nelle scuole e negli istituti scolastici a 40 mila bambini venezuelani, senza contare il fatto che il comune di Maicao ha il maggior insediamento di migranti della regione in condizioni precarie, con 13 mila persone che vivono in un vecchio aeroporto abbandonato.

"Ora diventerà più complessa, perché le politiche migratorie saranno più complesse, per esempio negli Stati Uniti con l'arrivo del presidente Trump", ha avvertito, chiedendo al governo di Gustavo Petro maggiori aiuti economici per affrontare questa crisi migratoria.



