Cile, 'non possiamo accogliere altri migranti dal Venezuela'

Il ministro degli Esteri cileno, Alberto van Klaveren, ha dichiarato oggi che, nel caso di una possibile nuova ondata migratoria venezuelana "non abbiamo la capacità di accogliere più migranti, soprattutto quelli che arrivano irregolarmente". Il cancelliere ha riconosciuto che si è discusso molto della possibilità di un nuovo esodo di venezuelani verso il Cile dopo che Nicolás Maduro è stato proclamato presidente del Paese sudamericano per altri sei anni.

In un momento in cui le relazioni diplomatiche tra Cile e Venezuela sono ai minimi termini e senza ambasciatori, il ministro degli Esteri ha detto che "le possibilità di espellere coloro che hanno commesso crimini (in Cile) sono davvero scarse, ma ovviamente dobbiamo rispettare la legislazione e vedere come attuarla".



