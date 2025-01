Bolsonaro pessimista sulla presenza all'insediamento di Trump

A sette giorni dall'insediamento del presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, Jair Bolsonaro ha lanciato una nuova offensiva per convincere il giudice della Corte suprema, Alexandre de Moraes, a restituirgli il passaporto per poter viaggiare a Washington. Moraes ha chiesto agli avvocati dell'ex presidente brasiliano di presentare la prova ufficiale dell'invito a partecipare alla cerimonia del 20 gennaio.

Il deputato Eduardo Bolsonaro, figlio dell'ex leader di destra, ha reagito sostenendo che l'invito è stato inviato a tutti via e-mail attraverso "l'indirizzo elettronico personale dell'ufficio di Trump".

Da febbraio 2024 Bolsonaro non può andare all'estero dopo che Moraes ne ha ordinato il ritiro del passaporto per il "rischio di fuga" durante le indagini sul presunto tentativo di colpo di Stato per il quale l'ex presidente è accusato. I suoi legali hanno ammesso di non essere ottimisti sulla possibilità che il giudice gli restituisca il passaporto. Già a novembre dell'anno scorso, Moraes si era rifiutato di rendere il documento a Bolsonaro affinché potesse partecipare alla chiusura della campagna elettorale di Trump.



