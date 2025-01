Machado ringrazia Tajani 'per il suo continuo supporto'

La leader dell'opposizione venezuelana, Maria Corina Machado, ha ringraziato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, per la sua vicinanza al popolo del Venezuela.

"Grazie per il suo continuo supporto, caro Ministro Tajani.

Noi venezuelani sappiamo di poter contare sul popolo italiano e che molto presto i nostri connazionali che vivono nel suo Paese potranno tornare a riunirsi alle loro famiglie in Venezuela. È tempo di avanzare insieme. Continuiamo ad andare avanti!", ha postato su Instagram l'ex deputata liberale.

Il 9 gennaio, dopo che Machado era stata sequestrata per alcune ore a Caracas da agenti incappucciati, Tajani ne aveva chiesto la "liberazione immediata", condannando "le azioni repressive e illegittime del regime di Maduro" ed esprimendo la propria vicinanza "a tutti i cittadini che combattono per la libertà e la democrazia in Venezuela".



