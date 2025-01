Machado, 'G7 e Ue schierati per la democrazia in Venezuela'

La leader dell'opposizione venezuelana, Maria Corina Machado, ha ringraziato il G7 e l'Ue per il supporto alla causa del suo Paese.

"Il G7 si dichiara categoricamente a favore della democrazia e del rispetto della Costituzione del Venezuela", ha esordito l'ex deputata liberale su X. "Ringrazio i ministri degli esteri di Canada, Francia, Stati Uniti, Germania, Italia, Giappone e Regno Unito, nonché l'Ue, per la loro ferma posizione in difesa della sovranità popolare espressa dai venezuelani e contro il colpo di Stato", ha aggiunto Machado, per poi concludere: "Il mondo democratico ci sostiene e avanza, insieme ai venezuelani, finché non raggiungeremo la nostra libertà".

Dopo aver ringraziato in particolare il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, la leader dell'opposizione democratica venezuelana ha elogiato nelle ultime ore anche il presidente di Panama, José Raúl Mulino. "I venezuelani saranno sempre grati per il sostegno e la solidarietà che ci ha dato in questo momento cruciale per la nazione", ha sottolineato Machado, ricordando la protezione di tutti i registri elettorali nel caveau della Banca centrale panamense.



