Il colombiano Uribe propone un intervento militare in Venezuela

L'ex presidente colombiano Alvaro Uribe, al governo dal 2002 al 2018, ha proposto un intervento militare internazionale in Venezuela per "rovesciare" il regime di Nicolás Maduro.

"Il Venezuela deve sfrattare la dittatura", ha affermato l'ex capo dello Stato da Cúcuta, città di confine con il Venezuela, dove si è recato ieri per rendere omaggio a coloro che ha chiamato "campioni universali della democrazia", ;;riferendosi agli oppositori venezuelani María Corina Machado, Edmundo González e "al coraggioso popolo venezuelano".

"Non ci sono altre opzioni in Venezuela. Cosa stiamo chiedendo? Stiamo chiedendo un intervento internazionale, preferibilmente sostenuto dalle Nazioni Unite, per rimuovere questi tiranni dal potere e chiedere elezioni immediate", ha aggiunto Uribe, leader in Colombia del partito conservatore di opposizione Centro Democratico.



