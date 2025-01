Teoria sul web, 'da El Salvador un piano per rovesciare Maduro'

Un post su X che ritrae la foto di un borsello blu è stato sufficiente a diffondere la presunta teoria secondo cui il presidente conservatore di El Salvador, Nayib Bukele, avrebbe elaborato un piano per rovesciare il leader chavista Nicolás Maduro in Venezuela.

La teoria ha preso piede su Internet dopo che la leader dell'opposizione venezuelana María Corina Machado giovedì è stata intercettata da agenti incappucciati mentre usciva da una manifestazione alla periferia di Caracas.

L'ex deputata liberale ha trascorso alcune ore nelle mani delle autorità venezuelane. Poco prima di confermare di essere stata rilasciata e di trovarsi in un posto sicuro, sui social media ha iniziato a circolare un video in cui lei diceva di stare bene e di aver lasciato cadere un "borsello blu" mentre veniva inseguita in moto.

La sera stessa, Bukele ha pubblicato un post criptico su X: la foto di un borsello blu, senza didascalia. Da lì sono emerse le tesi secondo cui Machado avrebbe fatto riferimento al borsello nel video come una sorta di "parola chiave" per innescare un piano internazionale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA