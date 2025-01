Ministro Difesa conferma la lealtà delle forze armate a Maduro

Il ministro della Difesa del Venezuela, Vladimir Padrino López, ha presieduto nel pomeriggio di questo venerdì una parata militare di tutti i componenti della Forza Armata Nazionale Bolivariana, la Fanb, davanti a Nicolás Maduro, per ratificare la fedeltà dei militari al suo nuovo mandato presidenziale di sei anni, iniziato oggi.

"In un atto solenne, di fronte al popolo del Venezuela e ai nostri simboli patriottici, la Fanb ha ratificato la sua lealtà al Presidente Maduro, come (nostro) comandante in capo", ha detto Padrino López, assicurando che i militari continueranno "a garantire l'indipendenza, la sovranità e la stabilità del sistema democratico venezuelano" e riaffermando la "lealtà e l'impegno con il Comandante in Capo Nicolás Maduro".

Nel cortile d'onore dell'Università militare bolivariana, il ministro della Difesa ha definito la parata come un "atto centrale di riconoscimento come Presidente Costituzionale della Repubblica Bolivariana del Venezuela rieletto per il periodo presidenziale 2025-2031".

Il regime chavista si definisce "una fusione popolare, militare e poliziesca" e durante la cerimonia, trasmessa a reti unificate da tutte le radio e le televisioni del Venezuela, Maduro ha esibito il bastone di comando delle Forze Armate.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA