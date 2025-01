'L'investitura di Maduro come presidente è frutto di brogli'

L'Alleanza per lo sviluppo nella democrazia (Add), che comprende Costa Rica, Ecuador, Panama e Repubblica Dominicana, ha respinto la nuova investitura presidenziale di Nicolás Maduro in Venezuela, che ha descritto come illegittima e frutto di "brogli elettorali imposti attraverso il terrore di Stato contro il popolo venezuelano".

In una dichiarazione congiunta, l'Add ha insistito sul fatto che "ci sono prove" che l'elettorato venezuelano "ha votato pacificamente e in massa a favore di Edmundo González Urrutia", il candidato della maggioranza dell'opposizione che ha affrontato Maduro nelle elezioni presidenziali dello scorso 28 luglio ed è considerato da diversi Paesi il legittimo vincitore.

L'Alleanza ha ricordato che "l'opposizione, guidata da González e María Corina Machado, ha diffuso più dell'80% dei verbali - ottenuti lo stesso giorno del voto - che certificano la vittoria di González Urrutia".

"Questi verbali sono stati verificati come autentici e originali dal Carter Center, l'unico osservatore internazionale imparziale che ha potuto essere presente durante queste elezioni", hanno affermato i quattro Paesi dell'Add.



