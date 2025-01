Insediamento di Trump, Bolsonaro obbligato a mostrare l'invito

Il giudice della Corte suprema brasiliana (Stf), Alexandre de Moraes, ha stabilito che l'ex presidente Jair Bolsonaro gli dimostri di essere stato formalmente invitato all'insediamento di Donald Trump come presidente degli Stati Uniti. Questa settimana, l'ex capo dello Stato di destra ha chiesto a Moraes di restituirgli il passaporto e di autorizzarlo a lasciare il Paese per partecipare alla cerimonia in programma il 20 gennaio a Washington.

Il togato ha affermato che, prima di procedere con la richiesta della difesa di Bolsonaro, serve un "complemento", poiché mancano altri "documenti necessari".

L'ex leader conservatore non può andare all'estero da febbraio 2024, quando la Corte suprema gli ha ritirato il passaporto nell'ambito di indagini su un presunto tentativo di golpe che, in base alle accuse, Bolsonaro avrebbe guidato nel 2023.



