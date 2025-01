Guatemala, 'quello di Maduro è un regime illegittimo'

Il "regime illegittimo di Nicolás Maduro ha dimostrato la sua mancanza di volontà di dialogo e perciò esigiamo la cessazione immediata dell'usurpazione" in Venezuela: lo afferma in un comunicato il ministero degli Esteri del Guatemala, sottolineando che questa è "la condizione indispensabile per il ripristino della democrazia e dell'ordine costituzionale attraverso la celebrazione di elezioni libere, giuste e trasparenti accompagnate da osservatori internazionali".

Nel comunicato si precisa che "il Guatemala ha categoricamente respinto i risultati del processo elettorale della Repubblica Bolivariana del Venezuela del 28 luglio 2024, emessi dal Consiglio nazionale elettorale... la soluzione della crisi in Venezuela appartiene ai venezuelani". Il Guatemala sostiene quindi tutte "le iniziative politiche e diplomatiche che conducano alla restaurazione dell'ordine costituzionale, della democrazia e dello Stato di diritto in quel paese, attraverso la celebrazione di un nuovo processo elettorale con garanzie democratiche". Il governo, come il resto della comunità democratica internazionale, "continuerà a insistere sul rispetto dell'espressione del popolo venezuelano che alle urne si è pronunciato in modo pacifico".



