González, 'molto presto sarò in Venezuela'

Il candidato dell'opposizione venezuelana, Edmundo González Urrutia, ha pubblicato sul suo account X un video in cui assicura che "qualunque cosa faranno, riusciremo ad entrare in Venezuela e a porre fine a questa tragedia".

Maduro, "si è incoronato dittator... non è accompagnato dal popolo e da nessun governo democratico, ma solo dai dittatori di Cuba, del Congo e del Nicaragua", ha aggiunto.

Rivolgendosi ai suoi "connazionali venezuelani", González ha detto che rappresentando "la volontà di quasi otto milioni di venezuelani nel Paese, e quella di milioni di connazionali a cui è stato impedito di votare all'estero", ha il dovere "di difendere tale impegno preso", candidandosi alla presidenza, il 28 luglio scorso.

Alle Forze Armate ha chiesto di ignorare gli "ordini illegali impartiti loro da chi confisca il potere" e di "preparare le condizioni di sicurezza per assumere la carica di Presidente della Repubblica, che mi ha affidato la sovranità popolare".

Rivolgendosi ai militari e alla polizia, ha chiesto di cessare la repressione, sollecitandoli "ad ignorare il regime illegittimo che ha tentato di confiscare nuovamente il potere.

L'istituzionalità del Venezuela è nelle vostre mani e coinvolge voi e le vostre famiglie".

González ha infine assicurato di essere "molto vicino al Venezuela", di essere "pronto per un ingresso sicuro" e che "al momento opportuno" farà "valere i voti che rappresentano il recupero della nostra democrazia", promettendo di non deludere "i genitori e i nonni che attendono con ansia il ritorno dei loro figli e nipoti".



