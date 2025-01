Dengue, i decessi in Brasile aumentati del 400% in un anno

In Brasile i decessi causati dalla febbre dengue sono aumentati di oltre il 400% in un anno: nel 2023 i decessi sono stati 1.179 contro i 6.041 del 2024. Ci sono ancora 875 casi di morte sotto inchiesta. E il numero di morti per dengue nel 2024 ha superato quello per Covid, secondo il ministero della Salute locale.

La zanzara Aedes aegypti, responsabile per la trasmissione della malattia, ha causato 6.041 decessi, mentre il coronavirus ha provocato la morte di 5.959 persone l'anno scorso.

I tassi di Covid-19 sono in calo dal 2022. Nel 2023, ad esempio, il numero è stato molto più alto rispetto al 2024, con 14.785, una riduzione del 60% dei decessi.



