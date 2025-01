Un megaprogetto industriale minaccia i cieli più bui del mondo'

Un mega progetto industriale minaccia i cieli dell'Osservatorio Paranal nel deserto di Atacama, in Cile: è l'allarme lanciato dagli astronomi dell'Osservatorio europeo meridionale (Eso).

A preoccupare i ricercatori, scrive l'Eso sul suo sito, è il fatto che lo scorso 24 dicembre Aes Andes (una sussidiaria della compagnia elettrica americana Aes Corporation) ha presentato, per una valutazione di impatto ambientale, il progetto di un enorme complesso industriale che sorgerebbe alla distanza compresa tra i cinque e gli undici chilometri dai telescopi del Paranal. Ciò, afferma l'Eso, causerebbe "danni irreparabili" alle osservazioni astronomiche, in particolare a causa dell'inquinamento luminoso emesso durante il periodo di funzionamento del progetto.

"Questo osservatorio astronomico, il più buio del mondo, ha portato a importanti progressi, come la prima immagine di un esopianeta - rileva l'Eso - o la conferma dell'espansione accelerata dell'universo".



